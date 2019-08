Sport

Skandal in der Europa League! Schiedsrichter von Petarde verletzt



Bild: EPA

Skandal in der Europa League! Schiedsrichter von Petarde verletzt

Schlimme Szenen beim Europa-League-Duell zwischen Honved Budapes und Uni Craiova: In der 120. Minute steht es noch immer 0:0, das Penaltyschiessen steht bevor. Doch plötzlich kommt es zu einer Rudelbildung.

Von den Rängen fliegen Fackeln aufs Spielfeld, eine davon schlägt unmittelbar neben dem nordirischen Schiedsrichter Arnold Hunter ein. Der Schiri geht sofort zu Boden und muss behandelt werden, schliesslich wird er mit einem Krankenwagen vom Platz gefahren.

Die TV-Bilder beweisen, dass die Petarde aus dem Block der ungarischen Heimfans geworfen wurde. Hunter lässt sich in den Katakomben rund 30 Minuten behandeln, kommt dann zurück aufs Feld und übergibt die Leitung dem vierten Offiziellen. Die Partie wird also trotz des Pyro-Skandals fortgeführt.

bild: screenshot

In den letzten Minuten passiert nichts mehr, im Penaltyschiessen setzt sich Craiova mit 3:1 durch und zieht so in die 3. Quali-Runde ein. Zumindest vorerst – denn die UEFA wird eine Untersuchung einleiten. (pre)

Verfolgungsjagd auf der Tribüne: CSU Craiova - Kispest Honved 01.08.2019



Small Kispest mob want attack Craiova, cops fast reaction with tear gas.



Video @digisportro pic.twitter.com/9CD47IzMPE — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 1, 2019

