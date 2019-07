Nein, das sind keine Ameisen – das sind stürzende Downhill-Biker 😱

«Und dann tsch tsch tsch!» Das erfrischendste Sportler-Interview, das du je gehört hast

In Zeiten der mediengeschulten Spitzensportler sind TV-Interviews längst zum eintönigen Runterleihern eingeübter Floskeln geworden. Nicht so bei Cecilie Uttrup Ludwig! Die 23-jährige Dänin fuhr bei der Flandern-Rundfahrt der Frauen als Dritte aufs Podest und war danach auch vor dem Mikrofon nicht zu bremsen. An alle Profis da draussen: Bitte ein Scheibe abschneiden ... (pre)