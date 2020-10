Sport

Schaun mer mal

Flandern-Rundfahrt: Julian Alaphilippe kollidiert mit Motorrad und stürzt



Hier geht die Flandern-Rundfahrt für Weltmeister Alaphilippe schmerzhaft zu Ende

Die Flandern-Rundfahrt nimmt für Strassenweltmeister Julian Alaphilippe ein äussert schmerzhaftes Ende. Der 28-jährige Franzose war gerade mit Wout van Aert und Mathieu van der Poel ausgerissen, als er mit einem Motorradfahrer kollidierte.

Während van Aert und van der Poel noch im letzten Moment ausweichen konnten, war der Mitfavorit im Windschatten für einen Moment zu wenig aufmerksam, prallte mit der Schulter gegen den Motorradfahrer und stürzte danach heftig auf die Strasse.

Alaphilippe musste einige Zeit gepflegt werden und konnte nicht weiterfahren. Eine Verletzung am Schlüsselbein scheint wahrscheinlich. Der Sieg ging am Ende an Mathieu van der Poel, der sich im Sprint gegen Wout van Aert durchsetzen konnte. (abu)

