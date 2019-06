Sport

Schaun mer mal

Wayne Rooney kann es noch immer und trifft aus der eigenen Hälfte



Wayne Rooney kann es noch immer und trifft aus 62 Metern

Wayne Rooney hat es immer noch drauf, und wie! Der englische Rekordtorschütze hat in der Nacht auf heute den 1:0-Siegtreffer für D.C. United gegen Orlando City erzielt. Nach 10 Spielminuten schaltete der Stürmer nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte blitzschnell und düpierte Orlando-Keeoer Brian Rowe mit seinem Schuss aus 62 Metern. In 16 Partien in dieser MLS-Saison war es Rooneys 8. Treffer. (zap)

Fussballstars von heute als Fussballstars der 70er-Jahre Die schönsten Tore, Fouls und Tricks im Fussball Hobby-Fussballer aufgepasst! Wayne Rooney zeigt dir, wie allerletzter Einsatz geht Link zum Artikel Bend it like Sturridge – das sind die 13 besten Aussenrist-Tore aller Zeiten Link zum Artikel Gesucht! Das schönste Tor der WM-Vorrunde – Coutinho, Kroos oder doch Ronaldo? Link zum Artikel Diese 17 Hammer-Treffer streiten um das Tor des Jahres 2017 Link zum Artikel 27 zeitlose Klassiker: Die schönsten Tore der Schweizer Nati Link zum Artikel Iniesta erzielt sein erstes Tor in Japan – es ist wunderschön und von Podolski vorgelegt Link zum Artikel Barças Penalty-Pass: Der endete auch schon sehr peinlich – und Cruyff war nicht der Erfinder Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter