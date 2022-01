Josip Drmic hat wieder mal einen Song veröffentlicht – mit der «Kim Kardashian Kroatiens»

«Warum tust du mir das an?», lautet der Titel des Songs und enthält gemäss Drmic eine autobiografische Botschaft. Das Lied handle davon, wie ihm eine Frau den Kopf verdrehe. «Wie viele wissen, bin ich jemand, der für alles offen ist, und gerade wenn es um Musik geht, sind da keine Grenzen gesetzt. Diesmal bin ich in einer ganz anderen Rolle, aber glücklich, ein Teil dieses Projekts zu sein.»

Olivera Matijevic & Josip Drmic - ZASTO MI TO RADIS

Also hat der Schwyzer allerhand Zeit für anderes, etwa fürs Tonstudio. Dort hat der 29-Jährige einen neuen Song aufgenommen, gemeinsam mit der kroatischen Sängerin Olivera Matijevic, die von Boulevardmedien im Balkan gerne als «kroatische Kim Kardashian» bezeichnet wird.

Eigentlich bräuchte Josip Drmic derzeit keine Nebenschauplätze, um aufzufallen. Seine Torbilanz spricht für sich: In 17 Ligaspielen für den kroatischen Klub Rijeka hat der Stürmer schon 14 Mal getroffen. Dennoch wurde Drmic seit Oktober 2019 nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten.

Josip Drmic in seinem jüngsten Musikvideo.

Josip Drmic in seinem jüngsten Musikvideo. Bild: screenshot youtube

Es gibt ja mitunter Väter, die so fussballverrückt sind, dass sie ihrem Neugeborenen den Namen eines Idols geben. So muss es niemanden überraschen, wenn irgendwo auf einer Wiese in Münsterlingen, Kölliken oder Balsthal ein Lionel Hugentobler, ein Cristiano Bösiger oder ein Xherdan Röthlin kickt.