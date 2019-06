Sport

Schaun mer mal

Pesäpallo-Spieler hechtet in den Fluss, um den Ball doch noch zu fangen



Pesäpallo-Spieler hechtet in den Fluss, um den Ball doch noch zu fangen

«Ist es nass?» – «Ein bisschen.»

Pesäpallo ist die finnische Variante von Baseball und im Land der 1000 Seen äusserst populär. Juho Hacklin spielt bei Kouvolan Pallonlyöjät in der höchsten Liga und ist ganz offensichtlich keiner, der vorschnell aufgibt. Gegen Vimpelin Veto hechtet der 34-Jährige in einen Fluss neben dem Spielfeld, um den Ball von dort aus weiterzuspielen. KP verliert am Ende trotzdem mit 0:2, es ist ViVe sowohl bezüglich Kolmostilanteet (13:26) wie auch Kärkilyönti (51%:69%) unterlegen. Aber das hast du ja vermutlich auch selber gesehen, als du dir in der Sauna den Livestream der Partie reingezogen hast. (ram)

Abonniere unseren Newsletter