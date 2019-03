Sport

Schaun mer mal

3. Bundesliga: Das kurioseste Nicht-Tor der Fussball-Geschichte



Das beste Nicht-Tor der Fussball-Geschichte – so kurios kann man sich selbst im Weg sein

In der dritten Bundesliga kam es am Sonntag zur Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen. Braunschweigs Mittelfeldspieler Manuel Janzer vergeigt dabei eine Grosschance – aus drei Metern trifft er nur den Pfosten statt das leere Tor. Kann ja mal passieren. Janzer bleibt enttäuscht liegen, der Ball springt zu Teamkollege Stephan Fürstner. Dieser täuscht nochmals an, schiesst und bezwingt Meppen-Torhüter Erik Domaschke.

Doch der Ball will einfach nicht ins Tor. Noch immer liegt Janzer am Boden und steht damit dem Torerfolg im Weg. Dass Janzer am Ende doch noch lachen kann, dafür sorgt er gleich selbst. In der 42. Minute trifft er zum 1:0, am Ende siegt die Eintracht mit 3:0. (zap)

Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots

Abonniere unseren Newsletter