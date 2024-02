So ein Fotofinish hast du (im richtigen Leben) noch nicht gesehen

So sehen die neuen Formel-1-Autos in Aktion aus – Verstappen dominiert schon wieder

Der so knapp unterlegene Zweitplatzierte sagte, er freue sich für den Sieger. «Was für ein cooles Finish», meinte Ryan Blaney. «Ich kann mich nicht beschweren, ich habe auch schon mit sehr, sehr wenig Vorsprung gewonnen. Daher darf ich mich nicht beklagen, nun mit so geringem Rückstand nicht gewonnen zu haben.» (ram)

Nein. Tatsächlich kam es am Sonntag im richtigen Leben zu einem faszinierenden Dreikampf um den Sieg. So sah das Zielfoto beim Rennen der NASCAR Cup Series in Atlanta aus:

Vielleicht hast du den Animationsfilm «Cars» gesehen. Dort kommt es bei einem Rennen zu einem Kampf um den Sieg, den es so nur in Filmen gibt:

Am Ende dieser Entwicklung müsste eigentlich der nächste SCB-Titel stehen – Teil V

Der SC Bern verliert gegen Europas Nummer 1 erst durch den 20. Penalty 4:5. Drei Erkenntnisse lassen kommenden Ruhm erhoffen: Maurermeister Jussi Tapola kann auch offensiv, Philip Wüthrich ist besser als Adam Reideborn und Joona Luoto ist ein ähnlicher Glücksgriff wie einst Lauri Mononen.

SCB-Trainer Jussi Tapola kann defensiv. In lichten Momenten sind die Berner unter seiner Leitung dazu in der Lage, das Spiel zum Stillstand zu bringen. So wie einst Josua in biblischen Zeiten den Lauf von Sonne und Mond angehalten hat. Die neutrale Zone wird durch fünf Spieler besetzt. Es gibt kein Durchkommen.