Sport

Schaun mer mal

NHL: Kevin Fiala trifft das leere Tor nicht



Kevin Fiala hat praktisch das leere Tor vor sich – doch macht er die Scheibe rein?

Heute aus der Sparte: Das könnte man auch besser machen. Kevin Fiala im Spiel der Predators gegen die Philadelphia Flyers mit einer genialen Aktion. Er kommt von der Strafbank, stiehlt dem Gegner den Puck und leitet so den Konter durch Teamkollege Viktor Arvidsson ein. Flyers-Goalie Michal Neuvirth kommt angebraust und stoppt den Stürmer so vorerst.

Dann kommt wieder Fiala an die Scheibe. Das Tor ist leer, der Schweizer müsste die Scheibe nur am letzten Verteidiger vorbeibringen. Doch er wählt die komplizierte Variante, dreht sich ab, vertändelt die Scheibe und bringt die Predators so um ein sicher geglaubtes Tor. (abu)

