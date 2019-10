«Früher war ich alle 30 Minuten auf Insta» – wie Tsitsipas fürs Tennis sein Leben änderte

Der 21-jährige Grieche Stefanos Tsitsipas hat nach einer Niederlage bei den US Open sein Leben umgestellt. Das wirkt sich auch auf sein Spiel aus. Heute steigt er in Basel in die Swiss Indoors ein.

Kein Tennisspieler verliert gerne. Als Stefanos Tsitsipas vor zwei Monaten an den US Open bereits in der Startrunde die Segel streichen muss, ist er keine Ausnahme. Der junge Grieche beschimpft den französischen Schiedsrichter Damien Dumusois, bezeichnet ihn – und gleich noch alle anderen Franzosen – als Spinner, erhält einen Punkteabzug. Der ganze Frust der Sommersaison entlädt sich in voller Wucht. Die Niederlage in New York ist für den jungen Hoffnungsträger die vierte …