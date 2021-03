Das Goaliegoal, der Riesenjubel und die gelbe Karte – Sevilla punktet in der Nachspielzeit

Wegen Corona keine Abnehmer: So versucht ein Bauer seine Ernte vor dem Abfall zu retten

Landwirt Martin Kaufmann aus Oberwil-Lieli lancierte eine spezielle Aktion, um seine Kartoffelernte vor der unnötigen Vernichtung zu bewahren. Er bietet sie stattdessen im Direktverkauf an.

In den vergangenen Tagen klingelte das Handy bei Landwirt Martin Kaufmann in Oberwil-Lieli öfters als üblich. Auch während des Gesprächs mit der «Aargauer Zeitung» bleibt das Telefon am Freitagvormittag nicht stumm. «Hallo. Ja, wir haben noch genügend. Du kannst einfach vorbeikommen, wann du willst», sagt Kaufmann zu einem Bekannten. Mit genügend meint er die Kartoffeln in der nebenanliegenden Scheune an der Weidstrasse 6.

Dort lagert ein Teil der Ernte vom vergangenen Herbst. Eigentlich wäre …