Sport

Schaun mer mal

Autsch! Niederreiters Teamkollege trifft mit dem Gesicht



Autsch! Niederreiters Teamkollege trifft mit dem Gesicht

Mit einem Tor und einem Assist war Nino Niederreiter massgeblich am 4:3-Sieg seiner Carolina Hurricanes bei den Florida Panthers beteiligt und wurde zum «Third Star Of The Game» gewählt. Bester Spieler der Partie war Niederreiters Teamkollege Justin Williams – dank zwei Toren und einem Assist.

Williams 1:0 war allerdings ziemlich schmerzhaft. Einen Schuss von Teamkollege Brett Pesce lenkte der Carolina-Captain mit dem Gesicht ins gegnerische Tor. Williams trug eine Schramme im Gesicht und eine blutende Nase davon, spielte nach kurzem Verschwinden in die Garderobe aber weiter.

Crash the net and good things will (sorta) happen https://t.co/B5V3PyAn6e — SI NHL (@SI_NHL) 22. Februar 2019

Zum Glück für die «Canes»: In der 43. Minute erzielte er im Powerplay den 4:3-Siegtreffer. Dieses Mal ganz normal mit dem Stock. (pre)

Die Maskottchen der NHL Klubs

Abonniere unseren Newsletter