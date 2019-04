Sport

Mon Dieu! Choupo-Moting stoppt auf der Linie den Schuss des Mitspielers



Bild: EPA

Mon Dieu! Choupo-Moting stoppt auf der Linie den Schuss eines Mitspielers 🙈

Diese Szene wird es in jeden Jahresrückblick schaffen! Zwischen Leader Paris St-Germain und Racing Strasbourg steht es 1:1, als PSG in der 28. Minute mit 2:1 in Führung geht die Zuschauer eine Slapstick-Einlage allererster Güte zu sehen bekommen.

Christopher Nkunku bezwingt den Strassburger Torhüter, der Ball segelt in Richtung des verlassenen Tores. Doch bevor er die Linie überquert, hält Nkunkus Mitspieler Eric-Maxim Choupo-Moting den Fuss hin. Vielleicht will sich der Torschütze des Führungstreffers ein zweites Mal im Matchblatt verewigen? Aber Choupo-Moting lenkt den Ball nicht ins Tor ab – sondern stoppt ihn. Ein Verteidiger schlägt den Ball schliesslich von der Linie weg.

Mbappés Reaktion … Video: streamable

Nach einer Stunde muss Choupo-Moting dem Weltmeister Kylian Mbappé Platz machen. Doch nicht der erzielt den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand gegen den Ligacup-Sieger aus dem Elsass, sondern Verteidiger Thilo Kehrer. Wegen des Punktverlusts muss sich PSG noch etwas gedulden, ehe der nächste Meistertitel gefeiert werden darf. Mit einem Heimsieg wäre es schon gestern so weit gewesen – acht Runden vor Schluss. (ram)

