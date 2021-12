Zuschauerin schaut nicht hin und wird wuchtig vom Ball getroffen

In der NBA hat ein Fan die alte Weisheit «Geh nicht zum Wurststand, solange das Spiel noch läuft» ignoriert und ist dafür prompt von einer höheren Macht bestraft worden.

Wenige Sekunden sind zwischen den Charlotte Hornets und den Houston Rockets (123:99) vor der Pause noch zu spielen, als sich die Zuschauerin von ihrem Platz erhebt. Just in dem Moment, in dem Christian Wood einen Pass werfen will und das so schlecht macht, dass der Ball keinen Mitspieler erreicht, sondern die Zuschauerin am Kopf trifft:

«Ich hoffe, es geht ihr gut», sagte Woods nach der Partie. Laut US-Medien ist dies der Fall. «Wenn ich ihr Tickets für ein Spiel besorgen kann, darf sie sich gerne bei mir melden», so der Rockets-Star, der gegen die Hornets auf 16 Punkte und neun Rebounds kam. (ram)