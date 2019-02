Sport

Schaun mer mal

Ajax-Goalie André Onana kommt ein Bierbecher in die Quere



Fussball kurios! Ajax-Goalie Onana schlägt wegen eine Bierbechers ein Luftloch

Ajax Amsterdam hatte gestern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid nichts zu lachen, die (neutralen) Zuschauer oder Gästefans dafür schon. Nach einem harmlosen Rückpass will Ajax-Goalie André Onana den Ball in der 80. Minute beim Stand von 1:1 weit in die Real-Hälfte schlagen, doch die Kugel rollt über einen aufs Spielfeld geworfenen Bierbecher. Onana schlägt ein Luftloch und statt eines Ajax-Angriffs gibt es Eckball für Real. Dumm gelaufen.

Acht Minuten später fliegt Onana dann einer scharfen Real-Flanke in den Strafraum vorbei und Marco Asencio schiesst die Königlichen zum schmeichelhaften 2:1-Sieg. Schon in der 43. Minute hatte Ajax Pech: Das vermeintliche 1:0 wurde dem niederländischen Rekordmeister nach erstmaliger Videokonsultation in der Königsklasse aberkannt. Definitiv nicht der Abend von Ajax! (pre)

Europas Rekordmeister im Fussball

