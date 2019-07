Sport

NHL-Draft 2020: Antonio Stranges zeigt einen Traum-Penalty



Eishockey-Video gegen die Hitze: Dieser Traum-Penalty kühlt dich um mindestens 5 Grad ❄️

Es ist heiss. Was kann man gegen die Hitze machen? Eis suchen. In der Schweiz starten die Klubs der National und Swiss League bald ins Eistraining. Und auch in Nordamerika laufen schon diverse Vorbereitungscamps. In einem solchen zeigt Antonio Stranges ein absolutes Kunststück von einem Penalty.

HEEL DRAG 360 from Tonio Stranges!!! pic.twitter.com/rIvOeR47Im — Pavel Barber (@HeyBarber) July 24, 2019

Ist dir das zu schnell gegangen?

Hier die Szene noch aus einem anderen Winkel inklusive Zeitlupe. Better angle of Stranges shootout dangle... pic.twitter.com/RIssLElNbs — Pavel Barber (@HeyBarber) July 25, 2019

Aber wer ist Antonio Stranges? Der 17-jährige Stürmer aus den USA spielt derzeit für die London Knights in der kanadischen Nachwuchsliga OHL. Er ist einer der Top-Kandidaten für den NHL-Draft im nächsten Jahr. (abu)

