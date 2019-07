Sport

Schaun mer mal

Danke, ÖFB-Cup! So kuriose Namen haben Fussballklubs in Österreich



Bild: EPA

Der ÖFB-Cup als Fundgrube für jeden mit einem Herz für grossartige Klubnamen

Am Wochenende sind in Österreich die Spiele der 1. Cup-Runde ausgetragen worden. Warum dieser Wettbewerb unendlich wichtig ist? Weil in unserem Nachbarland häufig ein Sponsor im Klubname aufgeführt wird, können aussergewöhnlich schöne Wortschöpfungen entstehen. Ein wahrer Leckerbissen für Anhänger gepflegter Sport- und Sprach-Kultur!

Das waren einige der Paarungen:

USV Raiffeisen Weindorf St.Anna am Aigen – SC Copacabana Kalsdorf 1:0

ASK Ebreichsdorf – SV Licht-Loidl Lafnitz 2:1 n.V.



WSC Hogo Hertha – World-of-Jobs VfB Hohenems 1:0

FCM ProfiBox Traiskirchen – SV Horn 1:5

Union Edelweiss Linz – FC Flyeralarm Admira 0:5

USK Maximarkt Anif – SK Puntigamer Sturm Graz 1:4

USV Stein Reinisch Allerheiligen – SK Rapid 1:9

SC Herz Pinkafeld – SV Bauwelt Koch Mattersburg 0:10

Wiener Sport-Club – FC Mohren Dornbirn 1913 2:6

ASK-BSC Bruck/Leitha – SV Guntamatic Ried 0:4

Umfrage Welches ist dein Lieblingsname? USV Raiffeisen Weindorf St.Anna am Aigen

SC Copacabana Kalsdorf

SV Licht-Loidl Lafnitz

WSC Hogo Hertha

World-of-Jobs VfB Hohenems

FCM ProfiBox Traiskirchen

Union Edelweiss Linz

SC Herz Pinkafeld

Abstimmen 2 USV Raiffeisen Weindorf St.Anna am Aigen 0%

SC Copacabana Kalsdorf 0%

SV Licht-Loidl Lafnitz 0%

WSC Hogo Hertha 0%

World-of-Jobs VfB Hohenems 0%

FCM ProfiBox Traiskirchen 0%

Union Edelweiss Linz 0%

SC Herz Pinkafeld 0%

Natürlich schaffen es auch in Österreich nicht in jedem Jahr die gleichen kleinen Klubs in die 1. Hauptrunde. So gab es im letzten Jahr zum Cup-Auftakt unter anderem diese Spiele:

FC Lebensraum Immobilien Lendorf – ASK-BSC Bruck/Leitha 0:2

DSC WONISCH Installationen – SKU Ertl Glas Amstetten 4:2

ATSV KFZ-Bauer Stadl-Paura – FC Blau Weiss Linz 5:4 n.P.

A XIII Auhof Center – FK Austria Wien 0:4

Die Paarungen der 2. Runde des laufenden Bewerbs werden Mitte August ausgelost. Aber eigentlich ist der ÖFB-Cup für uns schon fast gelaufen, wir freuen uns bereits auf schöne neue Namen in der 1. Hauptrunde 2020/21.

Darf jetzt natürlich nicht fehlen: Die Bildstrecke von Österreichern mit Supernamen

(ram)

Abonniere unseren Newsletter