Schaun mer mal

NHL: Michael Del Zotto trifft Pfosten, Latte und Pfosten mit einem Schuss



Pfosten, Latte, Pfosten: Hier trifft ein Puck mit einem Schuss gleich dreimal Metall

Dass ein Puck bei einem Schuss an beide Pfosten fliegt oder zuerst an die Latte und dann an einen der beiden Pfosten, das kommt immer wieder vor. Doch Abschlusspech, wie es Vancouvers Michael Del Zotto diese Nacht hatte, ist selten. Der Verteidiger der Canucks traf im Spiel gegen die New York Rangers nach einem Konter mit einem Schuss zuerst den linken Pfosten, dann die Querlatte und dann den rechten Pfosten.

Der Puck war zu keinem Zeitpunkt über der Linie. Die Schiedsrichter entschieden zunächst dennoch auf Tor, korrigierten diesen Fehler nach dem Videostudium aber sogleich wieder. Am Ende gewannen die Rangers das Spiel mit 2:1. (abu)

