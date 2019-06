Im Duell Bienenschwarm vs Baseballspiel ist der Sieger klar

Du denkst, Hiller habe Pech gehabt? Dann schau dir mal dieses Tor an!

Am Ursprung der 2:6-Niederlage der Columbus Blue Jackets gegen die Boston Bruins steht ein äusserst kurioser Treffer. Vor dem Tor wird der Puck von Jake DeBrusk abgefälscht, er geht hoch in die Luft, Goalie Sergei Bobrowski verliert ihn aus den Augen. Dass die Scheibe hinter ihm auf dem Tor landet und via seine Schulter hineingeht, schnallt der bedauernswerte Torhüter erst, als alles zu spät ist. (ram)