Im Duell Bienenschwarm vs. Baseballspiel ist der Sieger klar

Zlatan packt wieder den Fallrückzieher aus +++ VAR auch bei Nations-League-Final

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Am Finalturnier der Nations League kommt es zu einer Premiere. Erstmals setzt die UEFA in Pflichtspielen auf Nationalteam-Ebene den sogenannten Video Assistant Referee (VAR) ein. Der erste Match mit zusätzlicher Unterstützung ist demnach der Halbfinal zwischen Gastgeber Portugal und der Schweiz am Mittwoch in Porto.

Schon in der finalen Phasen der Champions League konnten die Schiedsrichter in diesem Frühjahr auf die Unterstützung der Video-Schiedsrichter zählen. (abu/sda)

Die LA Galaxy taucht …