Champions League: Virgil van Dijk jubelt beim Tor von Mo Salah zu früh



Van Dijk jubelt über Salahs Tor, bevor es überhaupt gefallen ist

Liverpool-Superstar Mohamed Salah hat nach einer kleinen Torflaute im März seine Form wieder gefunden. Beim 4:1-Sieg beim FC Porto im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League traf der 26-jährige Ägypter im dritten aufeinanderfolgenden Spiel.

Die 45'000 Zuschauer im Estádio do Dragão sehen einen «Salah-Special». Bei einem schnellen Liverpool-Konter kommt der Pass in die Tiefe auf den Ex-FCB-Flügel, der sich alleine vor dem Tor keine Blösse gibt und den Ball locker zum 2:0 in die Maschen schiebt.

«Den hätte er auch blind gemacht», pflegt man in solchen Momenten zu sagen. Das dachte sich wohl auch Salahs Teamkollege Virgil van Dijk. Der niederländische Innenverteidiger jubelte nämlich bereits, bevor der Ball im Netz war. Van Dijk trainiert halt jeden Tag mit dem ägyptischen Wirbelwind und wusste offensichtlich um die Form seines Kumpels ... (pre)

