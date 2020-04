Sport

Schaun mer mal

TV-Werbung: Ronaldinho, Beckham und Co. spielen am Oktoberfest Fussball



Fundstück des Tages: Ronaldinho, Beckham und Co. am Oktoberfest

Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Werbung ist dermassen schlecht, dass sie sagenhaft gut ist!

Die Pepsi-All-Stars reisen 2006 – im Jahr der WM in Deutschland – nach Bayern. Klar, was dort auf dem Programm steht: Eine grosse Gaudi in einem Bierzelt. Nur, dass dort niemand Gerstensaft aus der Mass trinkt, sondern Pepsi. Fussballstars wie David Beckham, Ronaldinho oder Thierry Henry kicken gegen Schuhplattler, die mit ihrer Hüftsteifigkeit stark an eine Familienfeier von Thomas Müller erinnern. Doch genauso raumdeutend wie der Weltmeister agieren diese Eingeborenen plötzlich und sie nehmen die All-Stars auseinander, dass die nur noch mit grossen Augen staunen können. Ronaldinho gefällt es trotzdem in Bayern, schliesslich zupfen ihm fesche Madl im Dirndl in den Haaren herum. (ram)

Mehr legendäre Fussball-Werbespots

Die Seleçao am Flughafen Video: YouTube/uocooper

Gut gegen Böse Video: YouTube/John Spandli

Das geheime Käfigturnier Video: YouTube/asbuZ7

Wandmalerei zum Leben erweckt Video: YouTube/garstradamus

Beckham und der kleine Juve-Fan Video: YouTube/David Preece

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots Sexistischer Werbespot aus China gestoppt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter