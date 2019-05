Sport

Schaun mer mal

Die schönsten Tore und Paraden der Eishockey-WM



Ein Muss für alle Eishockey-Fans: Die grossartigsten Tore und Paraden der WM-Vorrunde

Seit dem 10. Mai läuft die Eishockey-WM bereits. Das waren 12 Tage Hockey am Stück, heute ist der erste Ruhetag, bevor es ab Morgen mit den Viertelfinals langsam ums Eingemachte geht. Bereits die Vorrunde hat uns einiges an Spektakel gebracht, die besten Tore und Paraden gibt's in folgendem Video. (zap)

