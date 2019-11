Sport

Schaun mer mal

Europa League: Das märchenhafte Karriere-Ende von Markus Rosenberg



Happy End in der 96. Minute – der perfekte Abschluss von Markus Rosenbergs Karriere

Markus Rosenberg ist in Malmö eine Legende. Der schwedische Mittelstürmer hat mit fünf Jahren begonnen, für den Klub der südschwedischen Stadt zu spielen. Zwar hat er nicht seine ganze Karriere dort verbracht. Die führte ihn über Ajax Amsterdam, Werder Bremen und Racing Santander bis zu West Brom in die Premier League. Dennoch wird er von den Malmö-Fans verehrt, auch weil er 2014 in seine Heimat zurückkehrte und sich wieder dem Malmö FF anschloss.

Die schwedische Meisterschaft ist bereits entschieden. Die letzten Spiele der Europa-League-Gruppenphase sind auch die letzten in Rosenbergs Karriere. Die gestrige Partie gegen Kiew war die letzte des Stürmers vor eigenem Anhang. Entsprechend wurde er von den Fans vor dem Anpfiff auch gewürdigt.

Und die Heimkarriere des 37-Jährigen endete denn auch märchenhaft. In einem spektakulären Spiel steuerte Rosenberg zwei Tore bei – er schoss Malmö in der sechsten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 4:3-Sieg. Dutzende Fans stürmten das Feld, um den Treffer ihrer Klublegende zu feiern.

Dank den drei Punkten hat Malmö weiterhin intakte Chancen, europäisch zu überwintern. Im letzten Spiel gegen Kopenhagen sollte ein Unentschieden reichen. Sollte das tatsächlich gelingen, Rosenberg wird dann trotzdem nicht dabei sein. Er hat bestätigt, dass seine Karriere im Winter definitiv endet. (abu)

