Der Oscar für die schlechteste Schauspieleinlage der CL-Woche geht an ... Edin Dzeko

1, 2, 3, 4 … 45 Mal sagt Timo Meier in drei Minuten «you know»

Als 17-Jähriger wechselte Timo Meier nach Nordamerika. Dort hat er sich seither nicht nur als Eishockeyspieler toll entwickelt, auch sein Englisch ist bestimmt besser als damals im Sommer 2013. Wer Meier zuhört, der bemerkt wohl nicht, dass da ein Appenzeller spricht. Was hingegen auffällt ist, wie häufig der Stürmer der San Jose Sharks die Floskel «you know» verwendet. In diesen drei Minuten mit der Presse bringt es Meier auf sagenhafte 45 Mal. In den USA gilt schliesslich: You know, the …