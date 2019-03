Sport

Schaun mer mal

Champions League: Romas Edin Dzeko mit Schauspieleinlage gegen Porto



Der Oscar für die schlechteste Schauspieleinlage der CL-Woche geht an ... Edin Dzeko

Es war eine Champions-League-Woche voller Spektakel, überraschenden Siegen und umstrittenen VAR-Entscheiden. Weniger umstritten ist die Wahl der peinlichsten Schauspieleinlage. Diese entscheidet Roma-Stürmer Edin Dzeko klar für sich.

In der zweiten Halbzeit gerät der Bosnier mit Porto-Verteidiger Pepe aneinander. Die beiden diskutieren hitzig und Stirn an Stirn, bis sich Dzeko plötzlich an den Kopf fasst und umfällt wie ein Sack Kartoffeln. Für diese schauspielerische Nichtleistung kriegt er von uns einen Oscar.

Dabei hätte der 32-Jährige zum grossen Helden der Römer werden können. In der Verlängerung kommt er plötzlich alleine vor Iker Casillas zum Abschluss und überspielt diesen gekonnt. Doch wieder kommt ihm Pepe in die Quere. Der portugiesische Europameister klärt kurz vor der Linie. Später kommt es dann zum grossen VAR-Drama. (abu)

