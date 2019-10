Sport

Schaun mer mal

College Football: Marching Band von Ohio State überzeugt mit Moon-Show



Ein kleiner Schritt für einen Menschen, eine grosse Show der Marching Band von Ohio State

Was für eine Prazision! Die Marching Band der Ohio-State-Universität aus Columbus überzeugte in der Pause des College-Football-Spiels gegen Michigan State mit einer spektakulären Halbzeit-Show. Zusammen mit 70 Piccoloflöten-Spielern führte die Kapelle unter dem Titel «A Giant Leap» die wichtigsten Episoden der ersten Mondlandung vor 50 Jahren auf. Die musikalische Grundlage dazu lieferte der amerikanische Militärmarsch «Stars and Stripes Forever».

Ähnlich überragend wie die Marching Band traten auch die «Buckeyes» auf. Mit einem 34:10 fuhren die College-Footballer ohne Probleme den sechsten Sieg im sechsten Spiel ein. (pre)

Abonniere unseren Newsletter