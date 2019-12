Sport

Ein Wunder, dass es nach DIESEM Foul nicht noch mehr eskaliert đŸ˜±



Lucas Torres ist von allen guten Geistern verlassen: Im Final um den Titel in der Liga Lujan in Buenos Aires mĂ€ht der fliegende Sensenmann rĂŒcksichtslos einen Gegenspieler um. Viel Frust ist dabei beim Argentinier, denn er dreht in der Nachspielzeit beim Stand von 1:4 durch. Es war nicht sein erster Ausraster. Wie es aus Argentinien heisst, war Torres vor drei Jahren fĂŒr 24 Spiele gesperrt, nachdem er einen Schiedsrichter attackiert hatte. (ram)

