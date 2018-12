Das sagt Weltmeister Müller nach seinem Brutalo-Rot gegen Ajax

Sport

Das sagt Thomas Müller nach seinem Brutalo-Rot gegen Ajax



Bild: EPA/ANP

Beim spektakulären 3:3 zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München steht eine Viertelstunde vor dem Ende Thomas Müller im Mittelpunkt. Der deutsche Weltmeister sieht nach einer Kung-Fu-Aktion gegen Nicolas Tagliafico die Rote Karte:

Oben auf der Tribüne Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge entsetzt zu Präsident Uli Hoeness: «Das ist Rot!»

Bayern-Star Müller kümmert sich sofort um seinen Gegenspieler. Er merkt, was er angerichtet hat. Nach dem Spiel sagt Müller gemäss der Münchner «TZ»: «Es war natürlich keine Absicht.» Als der 29-Jährige in die Ajax-Kabine ging, um sich bei Tagliafico zu entschuldigen, war der Argentinier schon nicht mehr da. In weit über 500 Profispielen ist es Müllers erste Rote Karte und nach einer Gelb-Roten Karte vor neun Jahren erst der zweite Platzverweis der Karriere.

Torhüter Manuel Neuer nahm seinen Mitspieler in Schutz. «Es war so, dass er den Mann nicht gesehen hat. Und dann den Fuss hoch nimmt.» Diskussionen darüber, dass es ein Platzverweis war, gab es nicht. «Eindeutig», so das Urteil von Bayern-Trainer Niko Kovac, «es war genau vor mir bei der Trainerbank.» Nun muss der deutsche Rekordmeister abwarten, für wie viele Spiele Thomas Müller von der UEFA gesperrt wird. (ram)

