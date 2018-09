Sport

Schaun mer mal

Romano Fenat bremst Gegner – Skandal im Moto2-Rennen



Bei 200 km/h dem Gegner an der Bremse gezogen – Skandal im Moto2-Rennen

Romano Fenati sorgt während des Moto2-Rennens in Misano für einen Skandal. Während des unerbittlichen Kampfes gegen seinen Landsmann Stefano Manzi ausserhalb der Punkteränge greift der 22-jährige Italiener seinem Gegner bei Tempo von gegen 200 km/h in den Lenker und zieht an der Bremse.

Fenati wird mit der Schwarzen Flagge aus dem Rennen genommen und ihm drohen weitere Konsequezen. Vor zwei Jahren war der zehnfache GP-Sieger (Moto3) wegen charakterlichen Schwächen aus der Nachwuchs-Akademie von Valentino Rossi geflogen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein italienischer Fahrer eine solche Aktion zeigt. 2013 zog Niccolo Canepa an der Bremse von Davide Cappato, welcher in der Folge stürzte. (abu/sda)

18 fantastisch knappe Fotofinishs

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare