NHL: Zdeno Chara befördert Mark Scheifeles Stock ins «Weltall»



Chara befördert Scheifeles Stock ins «Weltall» – die Rache folgt Sekunden später

Powerplay für die Winnipeg Jets im Duell gegen die Boston Bruins: Die Kanadier bringen sich im Offensiv-Drittel in Stellung und Center Mark Scheifele sorgt vor dem Tor für Unruhe, bereit für einen Ablenker. Doch dazu kommt es nicht: Denn Bostons 2,06-Meter-Hüne Zdeno Chara schlägt dem Jets-Assistenzcaptain von unten gegen den Stock. Schwups und weg! Das Arbeitsgerät von Scheifele fliegt Meter hoch ins Fangnetz oder ins «Weltall», wie CBS später kommentieren wird.

Chara kommt ungestraft davon, zumindest wird er von den Schiedsrichtern nicht in die Kühlbox geschickt. Scheifeles Rache folgt aber wenig später. Nur Sekunden nachdem Chara seinen Stock weggeballert hat, trifft der Winnipeg-Toptorschütze zum 2:0 für die Jets. Mit zwei zusätzlichen Assists krönte sich der 26-jährige Kanadier beim 4:3-Sieg der Jets ausserdem zum «First Star of the Game». (pre)

