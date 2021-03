Sport

Dieses unfassbare Eigentor von Ambri schenkt Lugano den Derby-Sieg



Dieses unfassbare Eigentor von Ambri schenkt Lugano den Derby-Sieg

Der HC Ambri-Piotta hat auch das sechste Tessiner Derby gegen den HC Lugano in dieser Saison verloren. Doch die Leventiner müssen sich an der eigenen Nase nehmen – schliesslich schossen sie den entscheidenden Treffer gleich selber. Das Tor dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit viral gehen:

Video: SRF

Beim Stand von 4:4 ist eine Strafe gegen Lugano angezeigt. Ambri nimmt deshalb Goalie Damiano Ciaccio aus dem Spiel, um mit einem zusätzlichen Feldspieler zu agieren.

Doch das Powerplay gerät zum Fiasko. Noele Triconi will den Puck zur blauen Linie passen, wo ihn Jannik Fischer indes verpasst. Die Scheibe rutscht ihm am Stock vorbei, über das gesamte Spielfeld – und zum 5:4-Führungstreffer für Lugano ins Tor. Die Südtessiner können ihr Glück kaum fassen.

Zugeschrieben wird das Tor Luganos Raffaele Sannitz, weil es im Eishockey keine Eigentore gibt. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende ist es der Gamewinner, denn Ambri schafft die Rückkehr ins Spiel nicht mehr. Reto Suri ist zwanzig Sekunden vor der Schlusssirene für das 6:4 ins leere Tor zuständig.

Während der HC Lugano seinen siebten Sieg in Folge feiert, ist die Niederlage für Ambri-Piotta doppelt ärgerlich. Denn drei Punkte wären wertvoll gewesen, um noch einmal in den Kampf um die Playoffplätze einzugreifen. Der Sieg in der Resega lag durchaus drin: Ambri hatte im Mitteldrittel aus einem 0:2-Rückstand eine 4:3-Führung gemacht. (ram)

Con un autogol che entrerà nella storia delle stracantonali, tecnicamente assegnato a Sannitz, l’@OfficialHCL vince 6-4 anche il sesto derby della stagione 2020/21 💪💪💪💪💪💪 ultima rete a porta vuota di Suri #HCLvsHCAP — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) March 26, 2021

Lugano - Ambri-Piotta 6:4 (2:0, 1:4, 3:0)

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stolc, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 8. Fazzini 1:0. 18. Boedker (Bürgler) 2:0. 21. (20:59) Fischer 2:1. 24. Perlini (Zwerger) 2:2. 26. Josephs (Heed, Arcobello/Powerplaytor) 3:2. 30. Fora (Zwerger/Powerplaytor) 3:3. 38. Müller (Kostner) 3:4. 58. (57:07) Heed 4:4. 58. (57:35) Sannitz 5:4. 60. (59:40) Suri 6:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Fazzini, Zangger) gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Loeffel, Chiesa; Nodari, Wolf; Romanenghi, Riva; Bürgler, Arcobello, Boedker; Fazzini, Morini, Suri; Lammer, Herburger, Josephs; Zangger, Sannitz, Haussener.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Isacco Dotti; Hächler, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; Ngoy; Zwerger, Flynn, Perlini; Grassi, Novotny, Müller; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Incir, Dal Pian, Kneubuehler; Nättinen.

Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Lajunen, Traber und Walker (alle verletzt). Ambri-Piotta von 57:50 bis 59:19 und 59:28 bis 59:40 ohne Torhüter. (sda)

