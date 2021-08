Sport

Schaun mer mal

Puma-Trikots: Torschütze versucht Logo-Kuss, doch findet das Logo nicht



Ja, wo ist es denn? Torschütze versucht Logo-Kuss auf neuen Puma-Trikots vergeblich

Am Dienstag stellten unter anderem Manchester City und die AC Mailand ihre neuen Ausweichtrikots vor. Die von Puma ausgestatteten Klubs sollen vor allem in den Cup-Wettbewerben in den gemäss Hersteller «revolutionären» Leibchen auflaufen. Besonders auffällig ist das Verschwinden der aufgestickten Logos von der Vorder- auf die Rückseite der Trikots. Auf der Brust ist lediglich der Vereinsname aufgedruckt.

Dies musste auch Muhammed Gümüskaya zur Kenntnis nehmen. Der Mittelfeldspieler von Fenerbahce erzielte im Hinspiel der Europa-League-Playoffs den einzigen Treffer und wollte daraufhin das Logo küssen. Doch suchte er dieses auf seinem neuen Trikot vergeblich. Es war der erste Treffer des 20-Jährigen als Profi für Fenerbahce Istanbul, wo Gümüskaya alle Jugendabteilungen durchlief. (nih)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gerd Müller: Leben und Karriere vom «Bomber der Nation» 1 / 22 Gerd Müller: Leben und Karriere vom «Bomber der Nation» So sieht es aus, wenn zwei Laien ein Fussballspiel kommentieren Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter