Championship: Bogenlampe aus 40 Metern lässt Blackburn träumen



Diese Bogenlampe aus 40 Metern lässt Blackburn von der Premier-League-Rückkehr träumen

Vor 15 Jahren wurden die Blackburn Rovers sensationell englischer Meister, doch bald erfolgte der sportliche Absturz. Nach dem Abstieg in die drittklassige League One stand der Traditionsverein gar vor dem nichts, doch nun können sich die «Rovers» wieder leichte Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Premier League machen. Dank eines 3:2-Siegs im Direktduell gegen das sechstplatzierte Cardiff City beträgt der Rückstand auf einen Playoffplatz vier Runden vor Schluss nur noch fünf Punkte.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot weltfussball

Blackburn profitierte beim knappen Erfolg in Cardiff auch von der gütigen Mithilfe des Gegner. Allen drei Toren der «Rovers» gingen teils haarsträubende Fehler der «Bluebirds» voraus. Beim sehenswerten 3:2-Siegtreffer war es Leandro Bacuna, der im Mittelfeld einen fatalen Fehlpass spielte. Blackburn-Stürmer Adam Armstrong reagierte gedankenschnell und lobte den Ball aus fast 40 Metern über Cardiff-Keeper Alex Smithies, der weit vor seinem Kasten stand. (pre)

