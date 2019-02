Sport

Schaun mer mal

Eishockeyspieler Brett Olson trifft in Baseball-Manier



Er trifft gleich wie ein Baseballer – übers halbe Feld und gegen einen Goalie

«Ich habe früher mal Baseball gespielt», sagt Brett Olson mit einem Grinsen im Gesicht. Dass der US-amerikanische Eishockey-Profi des DEL-Klubs Ingolstadt den Reportern davon erzählen muss, hat einen Grund. Diesen hier:

Olson will den Puck nur aus der eigenen Zone bringen, als er ihn in der Luft mit seinem Stock trifft. Aber der Befreiungsschlag wird zur Baseball-Bogenlampe, die sich hinter Wolfsburgs Goalie Jerry Kuhn ins Tor senkt. Völlig überrumpelt muss dieser den Treffer zum 5:6 hinnehmen. Ingolstadt siegt am Ende eines verrückten Spiels mit 7:5 und Torschütze Olson gibt zu: «Man guckt hinterher und wundert sich. Da war eine Menge Glück dabei.» (ram)

