Das Bild von Luis Suarez Söhnchen ist das witzigste, das du heute siehst



Bild: AP

Dieses Bild von Luis Suarez' Söhnchen ist das Witzigste, was du heute siehst

Zum 26. Mal hat der FC Barcelona gestern den Meistertitel gewonnen. Nach dem 1:0-Sieg über Levante steht dies bereits drei Runden vor dem Ende fest.

Nach der Partie feierten die Spieler ausgelassen und manch einer nahm auch seine Kinder aufs Feld des Camp Nou. So sah das etwa bei Lionel Messi aus, der gestern mit seinem Treffer wieder einmal der Matchwinner war:

Bild: AP

Stürmer Luis Suarez führte seine Kinder Delfina, Benjamin und Lautaro ebenfalls über den Rasen. Und der jüngste Sohn, der halbjährige Lautaro, zeigte mit einem Biss in Papis Schulter, dass der Apfel manchmal tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt:

out of context luis suarez pic.twitter.com/PFoI89Zjc0 — Mateusz Doniec (@DoniecMati) 27. April 2019

Den Kontext versteht jeder Fussballfan. Luis Suarez hatte an der WM 2014 den Italiener Giorgio Chiellini in die Schulter gebissen. Dies war bereits die dritte Beiss-Attacke in der Karriere des Uruguayers gewesen. Suarez war deshalb für vier Monate gesperrt worden. (ram)

