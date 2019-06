Sport

Schaun mer mal

French Open: Dominic Thiem gelingt ein sensationell schöner Tweener



Nach Thiems sensationellem Tweener kann Monfils nur noch applaudieren

Ein Punkt, um sich von neuem in den Tennis-Sport zu verlieben! Dominic Thiem gelingt im Achtelfinal der French Open gegen Gael Monfils ein wunderschöner Tweener. Der Österreicher sprintet auf dem Sandplatz hin und her, ehe er den Ball nahe der Grundlinie zwischen den Beinen übers Netz schlägt und damit punktet. Da bleibt selbst seinem französischen Gegner nichts anderes übrig, als neidlos zu applaudieren. Thiem setzt sich klar mit 6:4, 6:4, 6:2 durch und steht in den Viertelfinals von Roland Garros. (ram)

