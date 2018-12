Sport

Das hässlichste Tor in der Geschichte des Fussballs



Wir haben einen heissen Kandidaten für das hässlichste Tor in der Geschichte des Fussballs

Some goal this from Maidstone United women 😍😍 pic.twitter.com/OEuBttxM5l — Jack Reeve (@JackReeveTNC) 19. Dezember 2018

Die Frauen von Maidstone United haben gegen Prince of Wales FC gleich mit 12:0 gewonnen. Das 3:0 in der 16. Spielminute ist so wunderbar hässlich, dass es um die Welt ging. Hässliche Tore können so schön sein! (zap)

