World Catch Tag – «Fangis» ist jetzt ein richtiger Sport



Eine WM im «Fangis»? Ja, die gibt's – und so spektakulär sieht das aus

Ein Hindernis-Parcours, zwei Spieler und 20 Sekunden Zeit, um den anderen zu fangen bzw. ihm zu entkommen. So simpel ist «World Chase Tag». Und genau deshalb, weil es so einfach ist und weil es jeder kennt, glauben zwei englische Brüder an das Potenzial des Kinderspiels als ernsthafter Sport. Man kann das durchaus nachvollziehen, wenn man sich einige Videos von der dritten Ausgabe der WM anschaut, die kürzlich in London stattgefunden hat:

Apropos …

Olympisches Versteckis in einem legendären Sketch von Monty Python:

Viele weitere kuriose Sportarten:

