Schaun mer mal

Pfadi-Handballer Filip Maros packt den Supertrick aus



Pfadi-Handballer zaubert bei Supertor: «Den Trick habe ich auf Youtube gesehen»

Mit einem 41:21-Kantersieg gegen den RTV Basel ist Pfadi Winterthur an die Tabellenspitze der Nationalliga A gestürmt. Alleine 26 Treffer erzielte Pfadi in der zweiten Halbzeit, der schönste fiel ganz am Schluss. Rückraum-Spieler Filip Maros konnte in der Schlussminute alleine aufs RTV-Tor ziehen und zeigte einen Supertrick.

Maros verlangsamte plötzlich, sprang mit einer halben Drehung ab, täuschte mit dem Rücken zum Tor einen Abschluss zwischen den Beinen an und schloss dann mit rechts rückwärts ab. Trainiert habe er diesen Wurf noch nie, verriet Maros nach der Schlusssirene dem Landboten. «Aber auf Youtube gesehen.» Dort ist sein Tor noch nicht aufgetaucht. Was nicht ist, kann aber noch werden …

Maros muss seinen Teamkollegen auf jeden Fall eine Runde spendieren. Nicht wegen des Supertors, sondern weil er kurz davor schon den 40. Treffer erzielt hatte. (pre)

