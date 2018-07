Sport

So bejubelt Bradley Wright-Philipps sein 100. MLS-Tor



So jubelt ein Stürmer, der vor seinem Tor nicht ganz 100 war

Bradley Wright-Philipps ist ein Knipser: So schnell wie vor ihm kein anderer Spieler hat er 100 Tore in der Major League Soccer erzielt. Gerade einmal 159 Partien benötigte der englische Stürmer der New York Red Bulls dafür. Das Toreschiessen liegt in der Familie: Der 33-jährige Bradley ist der Sohn des einstigen englischen Nationalstürmers Ian Wright.

Sein Jubiläumstor ist wieder einmal ein wichtiges: Beim 1:0-Sieg bei DC United trifft «BWP» schon in der 2. Minute. Danach zieht er sein Trikot mit der Rückennummer 99 aus – und zum Vorschein kommt eines mit der 100. Nebst viel Beifall gibt's für diese Einlage natürlich auch Gelb vom Schiedsrichter. (ram)

