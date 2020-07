Sport

Schaun mer mal

Bilder von Rafael Nadals neuer Super-Yacht 80 Sunreef Power Great White



Oh captain, my captain! Das ist Rafael Nadals neue Luxus-Yacht

Als Mallorquiner hat Rafael Nadal einen engen Bezug zum Meer. Zwar ist er in Manacor nicht unmittelbar an der Küste aufgewachsen – aber auch nicht wirklich weit weg davon.

Bild: Sunreef Yachts

Nun hat sich der Tennis-Weltstar eine neue Yacht geleistet, einen Katamaran mit zwei 1200-PS-Motoren. Diese erlauben eine Spitzengeschwindigkeit von 23 Knoten (rund 42 km/h).

Bild: Sunreef Yachts

«Rafael Nadal ist schon seit seiner Kindheit leidenschaftlich gerne auf dem Meer unterwegs», schreibt die Werft in ihrer Mitteilung. «Er nutzt jede Möglichkeit, um mit Freunden und Familie in See zu stechen.»

Bild: Sunreef Yachts

Nadals Yacht bietet Platz für acht Gäste, für die vier Kabinen zur Verfügung stehen.

Bild: Sunreef Yachts

Bild: Sunreef Yachts

Bild: Sunreef Yachts

Bild: Sunreef Yachts

Bild: Sunreef Yachts

(ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Yachten der Superreichen Aaresurfer Nico – warum das wenig mit «Hang Loose» zu tun hat Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter