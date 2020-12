Sport

Schaun mer mal

Champions League vorbei: Torhüter wird für sein Zeitspiel hart bestraft



Champions League futsch! Goalie kassiert die Quittung für sein nerviges Zeitspiel

Dieses ständige «Ich greif jetzt gleich nach dem Ball, aber komm erst näher, komm, komm, komm!» – unglaublich nervig. Nun muss ein Torhüter teuer dafür bezahlen.

Der Honduraner Marlon Licona ist es, der dieses bei Goalies in aller Welt so beliebte Spielchen spielt und dem der Ball abgeluchst wird (okay, man müsste darüber diskutieren, ob es nicht Stürmerfoul ist). In der Nacht auf heute kassiert sein Klub Motagua deshalb in der 89. Minute noch den Ausgleich zum 2:2 und im Penaltyschiessen scheitern Licona und Co. in der CONCACAF League am nicaraguanischen Vertreter Real Esteli. Und wie erwähnt: Der Goalie muss sehr teuer dafür bezahlen. Denn Real Esteli hat sich dank dem Sieg für die Champions League qualifiziert. (ram)

