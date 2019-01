Sport

Schaun mer mal

Copa Libertadores: Ein Ausrutscher wie einst Liverpools Steven Gerrard



Wenn du in der 94. Minute des Rückspiels den Steven Gerrard machst und ausscheidest

In der Copa Libertadores liegt das venezolanische Deportivo La Guaira in der 1. Runde gegen Real Garcilaso (Peru) mit 0:2 in Rückstand. Nach dem 1:0-Heimsieg muss im Rückspiel also dringend ein Tor her, um das Weiterkommen zu sichern. Nur doof, dass die Partie bereits in der 94. Minute ist und der Gegner einen Einwurf hat. Doch zum Glück bekommt ausgerechnet in diesem Moment ein Garcilaso-Verteidiger einen Steven-Gerrard-Gedenkanfall und rutscht im dümmsten Moment aus. Der Weg ist frei und Jose Manuel Balza trifft zum vielumjubelten 1:2. (zap)

