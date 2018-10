Sport

Schaun mer mal

Video: Union-Keeper trifft in der Nachspielzeit zum 1:1



Urs Fischer bleibt mit Union ungeschlagen, weil der Keeper in der Nachspielzeit trifft

Das von Urs Fischer trainierte Union Berlin verhinderte in der neunten Runde der Zweiten Bundesliga die erste Saisonniederlage in extremis. Der polnische Torhüter Rafael Gikiewicz glich gegen Heidenheim in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfball zum 1:1 für das Heimteam aus.

Fischer ging in der zweiten Halbzeit All-In und brachte mit Sebastian Polter, Simon Hedlund und Kenny Prince Redondo gleich drei Offensivspieler, um doch noch einen Punkt zu retten. Mit etwas Glück ging das auf ... Dank dem Last-Minute-Remis sind Fischer und Lucien Favre von Borussia Dortmund weiterhin die beiden einzigen Bundesliga-Trainer, die noch ungeschlagen sind. Union bleibt auf Platz 2, Leader 1. FC Köln tritt erst am Montag gegen Duisburg an. (pre/sda)

Die 10 ältesten Bundesliga-Spieler im Herbst 2018

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter