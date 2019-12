Sport

Schaun mer mal

Bizarre Panne: Boxer fällt noch vor dem Kampf aus dem Ring



Schwergewichtsboxer Ruann Visser ging bei seinem Fight am Montagabend schon vor dem ersten Gong zu Boden. Der 29-jährige Südafrikaner lehnte sich in Kapstadt gegen die Seile des Rings, die nachgaben, was zum Sturz Vissers führte.

Der 2,06 m grosse Faustkämpfer – Spitzname «The Giant King» – verletzte sich dabei, so dass der Kampf abgesagt werden musste. «Er hat überall Schrammen, sein linker Arm schmerzt ihn heftig», liess sein Vater und Manager verlauten. (ram)

