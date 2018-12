Sport

Schaun mer mal

NHL: Andrei Vasilevskiy zeigt einen Monster-Save



Einen Monat nach Fussbruch hält NHL-Stargoalie 48 Schüsse und zeigt unfassbaren Big-Save

Einen Monat hat Andrei Vasilevskiy nicht mehr gespielt. Der Stammtorhüter der Tampa Bay Lightning fiel mit einem Fussbruch aus. Zwar wurde er von Louis Domingue mehr als adäquat vertreten, dennoch warteten die Fans der Floridianer gespannt auf das Comeback des Russen. Denn schliesslich ist der in Bestform einer der besten Goalies der Liga.

In der Nacht auf heute gab er nun sein Comeback. Und was für eines! Gegen die Toronto Maple Leafs – mit Auston Matthews, Mitch Marner und John Tavares eines der gefährlichsten Teams der Liga – liess er nur ein Tor zu. «Vasi» machte unglaubliche 48 Saves, so viele wie noch nie in seiner Karriere. Damit hat er auch gleich den Klubrekord für die meisten Saves in einem Regular-Season-Spiel egalisiert.

Und um das Ganze abzurunden, zeigte Vasilevskiy auch noch diesen Save. Wahnsinn!

Andrei Vasilevskiy ist also wieder zurück. Das sind schlechte Nachrichten für den Rest der Liga. Denn nun sind die Tampa Bay Lightning, welche die Liga sonst schon dominieren, nochmals ein Stück besser. (abu)

