«Ein super guter Sieg» – Reusser gewinnt an der Tour de France nach Soloflucht

Dieser üble Sturz an der Tour de France der Frauen gibt zu reden

Für die meisten der etwa 30 gestürzten Fahrerinnen kann das Rennen weitergehen. Aufgeben muss Emma Norsgaard: Die 23-jährige Dänin wurde in den Spital transportiert, gemäss GCN-Reporterin Iris Slappendel mit einer Halskrause. (ram)

Ein Knäuel aus Carbon und Frauen – Dutzende in Massensturz verwickelt

Kaum ein Tag vergeht an der Tour de France Femmes ohne schwere Stürze. Auf der 5. Etappe von Bar-le-Duc nach Saint-Dié-des-Vosges ist das halbe Feld von einem Massencrash betroffen.

Was für ein Durcheinander!

Was für ein Durcheinander! bild: screenshot eurosport

Ein Geschenk und ein Last-Minute-Treffer reichen nicht – FCZ scheitert in CL-Quali

Schweizer Meister FC Zürich scheitert in der Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel holte der FCZ zuhause nur ein 2:2 nach Verlängerung.

Vor gut 10'000 Zuschauer im Letzigrund rettete sich der FCZ in der fünften Minute der Nachspielzeit dank dem ersten Stürmertor der Saison durch Ivan Santini in die Verlängerung. Doch der überschwängliche Jubel kam zu früh: Ein Ballverlust beim Mittelkreis leitete in der achten Minute der Verlängerung das entscheidende 2:2 durch Karabachs Kwabena Owusu ein.