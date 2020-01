Tottenham-Trainer Mourinho sieht Gelb – weil er beim Gegner auf den Spickzettel schaut 😂

Sport

Premier League: José Mourinho sieht Gelb – weil er beim Gegner spickt



José Mourinho ist definitiv wieder ganz der Alte: Der Trainer von Tottenham Hotspur sorgte beim 0:1 in Southampton mit einer Spionage-Aktion für den grosser Aufreger des Spiels. Sein Team lag in Rückstand und es lief bereits die 77. Minute, da wagte sich der 56-jährige Portugiese in feindliche Gefilde und versuchte, einem Mitglied von Ralph Hasenhüttls Trainerstaff auf den Spickzettel zu schauen.

Doch der Spion wurde erwischt und vom Schiedsrichter zu Recht mit einer Gelben Karte sanktioniert. Schliesslich hatte Mourinho seine Coaching Zone unerlaubt verlassen. Viel gesehen hat Mourinho bei seiner Spionage-Aktion offenbar nicht, Tottenham schaffte den Ausgleich nicht mehr und kassierte so im achten Spiel unter dem neuen Trainer die dritte Niederlage.

bild: screenshot bt sport

Offenbar gab es zwischen Mourinho und dem Southampton-Betreuer eine Vorgeschichte, die der Tottenham-Coach aber nicht näher beleuchten wollte. «Ich war unhöflich. Die Gelbe Karte war eindeutig verdient. Es fielen ein paar böse Worte, aber ich war unhöflich zu einem Idioten», erklärte Mourinho nach dem Spiel lediglich. Eine Entschuldigung klingt definitiv anders ... (pre)

