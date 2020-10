Sport

Schaun mer mal

Trikotbremse: Valenzuela hält Bolados fest und lässt ihn nicht mehr los



Eindrücklicher kann nicht bewiesen werden, dass ein Trikot reissfest ist

Erinnerst du dich an das EM-Spiel der Schweiz 2016, als gegen Frankreich viele Nati-Trikots mehr Löcher hatten als ein Emmentaler? In Chile kicken sie offensichtlich mit besserem Stoff. César Valenzuela hält seinen Gegenspieler Marcos Bolados und lässt ihn auch dann nicht los, als er längst am Boden liegt. Besser als sein Einsatz ist nur noch die Arbeit eines Reddit-Users, der diese romantische Szene mit Whitney Houstons «I Will Always Love You» unterlegt hat. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die 26 lustigsten schlechten Marken-Fälschungen «High-Waist-Jeans machen keinen guten Arsch» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter